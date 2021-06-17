أخبار عاجلة

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

آخر التطورات الصحية للاعب منتخب الدانمارك اريكسن

Print
آخر التطورات الصحية للاعب منتخب الدانمارك اريكسن آخر التطورات الصحية للاعب منتخب الدانمارك اريكسن

قال طبيب الدنماركي في بيان الخميس إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020.

وأضاف مورتن بوسن طبيب الدنمارك: "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.


وسقط إريكسن، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية