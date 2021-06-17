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تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة"

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إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة وتزامناً مع الموسم السياحي لعسير

تحت شعار

إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار ، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.

اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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