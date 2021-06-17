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"السعودي الألماني" ينظم حملة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

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لنشر ثقافة التبرع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نظّم المستشفى السعودي الألماني -تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم- حملة توعوية لنشر ثقافة التبرع بالدم في عدد من الشركات وفي صالة الاستقبال الرئيسية للمستشفى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل التدابير الوقائية.

وصرّح الدكتور معتق الشهراني الرئيس التنفيذي للمستشفى، بأن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل؛ ويسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضي الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، ويمكن للراغبين في التبرع التوجه إلى بنك الدم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة.

وأضاف الشهراني: كان للحملة أثر جيد في نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم، والحمد لله تم إضافة أصدقاء جدد ومتبرعين دائمين؛ ليصبحوا عونًا للمحتاجين إلى قطرة دم تنقذ حياة.

المستشفى السعودي الألماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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