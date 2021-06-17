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الإمارات تدشن تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال دون 18 عامًا

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الإمارات تدشن تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال دون 18 عامًا الإمارات تدشن تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال دون 18 عامًا

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ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشر عاما بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كورونا.

وقال المكتب على تويتر، أمس الأربعاء، إن التجربة ستراقب «الاستجابة المناعية» لتسعمئة طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب، وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات الفعلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة.

وكانت الإمارات أقرت في مايو لقاح فايزر- بيونتيك للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما، وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.

والإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت أمس الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل إصاباتها إلى 603961، وسجلت في المجمل 1738 وفاة. ولا تقدم إحصاء تفصيليا للإصابات والوفيات في كل من إماراتها السبع.

وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة (جروب 42) للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.

المصرى اليوم

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