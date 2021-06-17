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بعد دخولهما موسوعة جينيس.. «المصري اليوم» داخل منزل أطول شقيقين بالشرقية (بث مباشر)

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بعد دخولهما موسوعة جينيس.. «المصري اليوم» داخل منزل أطول شقيقين بالشرقية (بث مباشر) بعد دخولهما موسوعة جينيس.. «المصري اليوم» داخل منزل أطول شقيقين بالشرقية (بث مباشر)

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يحل أطول شاب في ، والذي يُدعى محمد مع شقيقته، خلال بث مُباشر عبر صفحة «المصري اليوم» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وذلك بمناسبة دخولهما موسوعة «جينيس»، كأطول شقيقين، وهما يقطنان في محافظة الشرقية.

وكان الشاب ذكر أنه عانى طوال سنوات حياته من التنمر، في تصريحات سابقة : «في الدراسة التنمر كان عليّا جامد والمدرسين يفضلوا يبصولي كمان، بقالي 20 سنة في البيت مخرجناش، التنمر علينا جامد البصات والنظرات، كل حاجة فيها صعوبة ماقدرش أركب مواصلات، ولغاية دلوقتي باطول.. المفروض يكون لينا معاملة خاصة».

فيما عانت شقيقته من مشكلة مماثلة، فهي تتمتع بطول يقترب من أخيها محمد، وكشفت أن طولها لا يتوقف عن النمو إلى الآن، وكانت حبيسة في منزلها مع شقيقها لـ20 عامًا تجنبًا للتنمر، وعلقت والدتهما أن طول ابنها وابنتها ظهر مُختلفًا في فترة الطفولة وتحديدًا في السنة السادسة الابتدائي، وهو ما دفع ابنتها لترك المدرسة نهائيًا.

المصرى اليوم

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