نائبة: تحويلات المصريين بالخارج فى النصف الاول من 2021 بلغت 15 مليار دولار

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قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج يلعبون دورا كبيرا على مدار السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة من دعم للاقتصاد المصري، في صورة تحويلات نقدية، واكبر دليل على ذلك تسجيل نحو ٢٧،٨ مليار دولار السنة للعام المالي الماضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، و١٥،٥ مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بنسبة زيادة ١٠٪؜، رغم مرور العالم بجائحة كورونا.

واكدت السيد، خلال البيان الصادر لها، ان دعم الجاليات المصرية في الخارج للاقتصاد المصري جعلت مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلى استقبالا للتحويلات النقدية، كما جعلها المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر بجانب قناة السويس وقطاع السياحة.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ماتشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار على مختلف الأصعدة نتيجة لما اتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري، وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، هذا بجانب التوسع الكبير في مجال الاستثمار العقاري، نتيجة لجهود وزارة الإسكان المصرية التي أتاحت الفرصة للمصريين بالخارج من خلال مشروع بيت الوطن للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.