«طلب إحاطة» يحذر من الأعمدة الكهربائية وعدم تحويلها إلى كابلات أرضية 

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب نشأت فؤاد عباس بخيت عضو مجلس النواب طلب احاطة للدكتور وزير الكهرباء الطاقة، واللواء وزير التنمية المحلية بشأن تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية ( الضغط العالى ) والتي تمر بالقرب من المساكن والمنازل سواء في المدن أو القرى أو العزب أو التجمعات السكانية في طما وطهطا وجهينة بسوهاج إلى كابلات أرضية .

وطالب النائب فؤاد عباس الحكومة بسرعة تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية بـمناطق ( طما، طهطا، جهينة ) وذلك حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال من الخطر، وكذلك حماية الرقعة الزراعية .