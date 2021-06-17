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«طلب إحاطة» يحذر من الأعمدة الكهربائية وعدم تحويلها إلى كابلات أرضية 

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«طلب إحاطة» يحذر من الأعمدة الكهربائية وعدم تحويلها إلى كابلات أرضية  «طلب إحاطة» يحذر من الأعمدة الكهربائية وعدم تحويلها إلى كابلات أرضية 

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وجه النائب نشأت فؤاد عباس بخيت عضو مجلس النواب طلب احاطة للدكتور وزير الكهرباء الطاقة، واللواء وزير التنمية المحلية بشأن تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية ( الضغط العالى ) والتي تمر بالقرب من المساكن والمنازل سواء في المدن أو القرى أو العزب أو التجمعات السكانية في طما وطهطا وجهينة بسوهاج إلى كابلات أرضية .

وطالب النائب فؤاد عباس بسرعة تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية بـمناطق ( طما، طهطا، جهينة ) وذلك حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال من الخطر، وكذلك حماية الرقعة الزراعية .

المصرى اليوم

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