أخبار عاجلة

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة كفرالشيخ تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة كورونا

Print
صحة كفرالشيخ تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة كورونا صحة كفرالشيخ تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه على مدار الأسبوع الماضى استهدفت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية موضوع التوعية عن المستجد، وذلك خلال المدارس تزامناً مع موسم الاستعداد للامتحانات وذلك من خلال جولة في المدارس.

وأضافت «سلام» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه عقدت أكثر من ندوة بمدارس عزت الشافعى الثانوية ومدرسة شهيد السلام الثانوية، وتم شرح الإجراءات الاحترازية وطريقة إرتداء الواقيات الشخصية وطريقة غسيل الأيدى، وندوات عن أهمية تنظيم الأسرة وصحة الأم والأمراض المزمنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)