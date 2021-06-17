صحة كفرالشيخ تنظم ندوات بالمدارس لمواجهة كورونا

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه على مدار الأسبوع الماضى استهدفت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية موضوع التوعية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال المدارس تزامناً مع موسم الاستعداد للامتحانات وذلك من خلال جولة في المدارس.

وأضافت «سلام» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه عقدت أكثر من ندوة بمدارس عزت الشافعى الثانوية ومدرسة شهيد السلام الثانوية، وتم شرح الإجراءات الاحترازية وطريقة إرتداء الواقيات الشخصية وطريقة غسيل الأيدى، وندوات عن أهمية تنظيم الأسرة وصحة الأم والأمراض المزمنة.