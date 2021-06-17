الانتهاء من القرعة العلنية للمرحلة الـ2 لمستحقي «بديل العشوائيات» برأس غارب

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انتهت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الخميس، من إجراء القرعة العلنية لمستحقين (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور اللواء رئيس المدينة وسكرتير المدينة واعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء.

وألقى رئيس المدينة الضوء على ضوابط توزيع المستحقين والبدء في القرعة بشفافية تامه لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فورًا.

وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.