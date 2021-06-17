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سحب (4665) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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سحب (4665) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة سحب (4665) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الخميس ، من سحب (4665) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.
وكانت «الداخلية» قد أعلنت أكثر من مرة أنه عقب انتهاء المهلة المقررة، يتم إرجاء تقديم جميع الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخص القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

في نفس السياق أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتباراً من شهر سبتمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وقالت الداخلية في بيان: «تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين)».

وأضافت: «هذا وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط» .

وتابعت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى»

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرTraffic.moi.gov.eg

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

المصرى اليوم

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