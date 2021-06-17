إحلال وتجديد محطة مياه المعادي ومأخذ الفسطاط بتكلفة 52 مليون جنيه

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أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم توريد وتركيب 12 لوحة كهرباء جديدة لمحطة المعادي ومأخذ محطة مياه الفسطاط ضمن المخطط العام للشركة ورفع الطاقة الانتاجية الى مليون و200 ألف متر مكعب يوميا ضمن أعمال الإحلال والتجديد التى تقوم بها الشركة حاليا بتكلفة اجمالية تصل الى 52 مليون جنيه.

وأوضح خلال زيارته لمحطة المعادي ومأخذ الفسطاط أن جميع اعمال الاحلال والتجدد التى تقوم بها الشركة حاليا على مستوى محافظة القاهرة مستمرة طبقا للجدول الزمنى المحدد دون تغير من أجل توفير كوب ماء نقى للمواطنين وزيادة الضغوط ببعض المناطق مع استمرار أعمال الشركة فى تنفيذ المشروعات المياه المرتبطة بالمشروعات القومية وبلغت تكلفتها اكثر من 3 مليار جنيه حتى الان على مستوى جميع الأحياء.

وقال الشيمي إن الشركة تسعى دائما لتوفير افضل المعدات للمحطات والروافع لضمان تقديم افضل خدمة، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه تم توفير سيارات متنقلة لخدمة المناطق التى لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء وفى النوادي وجميع المناطق التى يصعب الوصول إليها وتقديم الخدمة لكبار السن ومن يصعب عليهم الحضور لمراكز الخدمة وقد تم دعم هذه السيارات بالتكنولوجيات والوسائل المتطورة التى تحقق افضل خدمة للعميل فى أسرع وقت ممكن والشركة لديها 6 سيارات مجهزة يتم ارسالها طبقا لجدول معين الى المناطق التى تحتاجها وتقديم خدماتها للمواطنين و التى تشمل تركيب واصلاح العدادات و حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه وارتفاع الفواتير وتقسيطها وضبط المخالفات الخاصة بالوصلات الخلسة على مستوى القاهرة.