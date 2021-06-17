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«السكة الحديد» تعلن تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري بعربات «تحيا »

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«السكة الحديد» تعلن تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري بعربات «تحيا مصر» «السكة الحديد» تعلن تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري بعربات «تحيا »

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على خطي (القاهرة / منوف / طنطا/ الإسكندرية والعكس)، و(القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس)، وذلك اعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة «تحيا » وبيانها كالتالي .

أولا: خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس .

- قطار 119 إكسبريس القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية بعدد 10 عربات.

- قطار 118 إكسبريس الإسكندرية/ طنطا / منوف / القاهرة بعدد 10 عربات.

ثانيا: خط القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس .

- قطار 687 إكسبريس القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود بعدد 10 عربات .

على ان يعود يوم 21/6/2021 بقطار 666 إكسبريس إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة بنفس العربات والتركيب.

المصرى اليوم

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