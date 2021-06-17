حادث تصادم يتسبب فى توقف حركة السر اعلى نفق الازهر

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تصيب حادث التصادم الذى وقع اعلى نفق الازهر فى حدوث حالة من الشلل المرور بصلاح سالم في الاتجاه القادم من القلعة والمتجه إلى كوبري الفردوس،تبين من التحريات ان الحادث وقع بين سيارتين ملاكي، ونتج عنه إصابة السيدة التي كانت تقوم بقيادة إحدى السيارتين، وتبين إصابتها بجروح وكسور مختلفة في أنحاء الجسد تم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة غير مستقرة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بصلاح سالم بوقوع حادث تصادم أعلى النفق على الفور قام رجال المرور بتوجيه قائدي المركبات كى يسلكوا طريق الاوتوستراد اتجاه المطار لتفادي الكثافات وتم رفع اثار الحادث .