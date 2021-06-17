الحوينى مدافعا عن محمد حسين يعقوب : «رجل غريب بين أهله لايكاد يجد منهم موافقا»

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دافع الشيخ أبوإسحق الحوينى عن الشيخ محمد حسين يعقوب، بعد موجة الهجوم التي تعرض لها الأخير عقب شهادته الأسبوع الجارى في المحكمة في القضية المعروفه إعلاميا باسم «داعش إمبابة» .

ونشر الحوينى على صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة تجمعه بـ«يعقوب»، وكتب فوقها كلمات بعنوان «نداء الغرباء»، وقال «أبوإسحق»: الاغتراب عن الأوطان من أصعب ما يعايشه المرء في حياته، فإنه لا يكاد يجد له صاحباً، ولا يركن إلى أنيس .

وتابع: رغم قسوة هذه الغربة إلا أن غربة الدين أشد قسوة، فما بالك برجل غريب بين أهله لا يكاد يجد منهم موافقاً، ولا في طلب الحق مرافقاً، فليت شعري أي غربة يعيشها الدين وأهله في هذا الزمان، لكن على غريب الدين أن يتأسى بمن سبقوه في الغربة الأولى؛ ليتخذ من سبيلهم طريقاً ومنهجاً، ويجعل من سيرتهم معيناً ومنهلاً.

فيما كتب هيثم الحوينى نجل الشيخ أبواسحق الحوينى، أيضا على صفحته على «فيسبوك»، مدافعا عن «يعقوب»: «ما أشبه الليلة بالبارحة.. نفس الأبواق التي اجتزأت كلام الشيخ الحويني وادّعت عليه زورًا أنه تراجع عن منهجه وتبرأ من تاريخه، هم من يفترون على الشيخ يعقوب اليوم أنه تراجع عن منهجه وتبرأ من تاريخه، يحاسبوهم كأنهم ملائكة، ومن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟!.. اللهم اجعل ما لاقوه في ميزان حسناتهم ورفعة لدرجاتهم.