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الوكالة الفرانكفونية تختار جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة لتشكيل تحالف جامعات للمساواة بين الجنسين

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الوكالة الفرانكفونية تختار جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة لتشكيل تحالف جامعات للمساواة بين الجنسين الوكالة الفرانكفونية تختار جامعة الإسكندرية ضمن 11 مؤسسة لتشكيل تحالف جامعات للمساواة بين الجنسين

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أعلنت الوكالة الفرانكوفونية الجامعية (AUF)، اختيار جامعة الإسكندرية لتكون ضمن 11 مؤسسة من أعضاء الوكالة على مستوى العالم لتكوين تحالف من الجامعات التي ترغب في الاشتراك بشكل ملموس وتعاوني في تحقيق المساواة بين الجنسين.

ويتكون هذا التحالف من عدد من الجامعات الأعضاء الناطقة بالفرنسية من مختلف مناطق العالم، وهى جامعات تيرانا بألبانيا، جامعة عبد الحميد بن باديس بالجزائر، والجامعة الملكية للقانون والاقتصاد بكمبوديا، جامعة مونتريال بكندا، جامعة سيرجى بفرنسا، وجامعة كيسكيا بهاييتى، والجامعة اللبنانية بلبنان، جامعة تواماسينا بمدغشقر، و الجامعة الأورومتوسطية بالمغرب، و جامعة ماكيريري بأوغندا وجامعة الإسكندرية بمصر وتمثلها الدكتورة غادة الخياط الأستاذ بكلية التجارة.

وذكرت الجامعة أنه جرى إنشاء هذا التحالف بدعم من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف زيادة الوعي واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحقيق تغييرات ملحوظة وقابلة للقياس فى المؤسسات أعضاء التحالف مع نشر وتعميم خبراتها وتوصياتها على الجامعات الفرانكوفونية فى العالم.

وأضافت أنه تألفت لجنة اختيار هذا التحالف من أعضاء من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج HeForShe ومن أعضاء من الوكالة الفرانكوفونية الجامعية، وستعمل هذه المؤسسات معًا لتعزيز المساواة بين الجنسين على عدة مستويات (الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين)، وسيتم دعم هذا التحالف من قبل الـِAUF حيث سيعمل فى شبكة وبطريقة تعاونية، تشاركية جماعية بهدف الإرتقاء بالمساواة بين الجنسين وستكون كل مؤسسة قادرة على لعب الدور الذي يناسبها بشكل أفضل فى هذا التحالف.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حصلت على مركز متقدم فى تصنيف 2021 لـ Times Higher Education فيما يخص تحقيق هذه الأهداف.

المصرى اليوم

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