ضربها وادعي وفاتها طبيعيًا.. التحريات تكشف حقيقة قتل عامل زوجته في الهرم

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تعدي عليها زوجها بالضرب بعصا غليظة فسقطت على الأرض لإصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بتهمة قتل زوجته بمنطقة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي قسم الهرم بلاغا من المستشفى بوفاة ربة منزل بالضرب على رأسها بعصا خشبية أوصيب بحالة إعياء، وفارقت الحياة، فيما ادعى زوجها وفاتها طبيعيًا، انتقل ضباط القسم إلي مكان البلاغ وتم ضبط الزوج وبمواجهته بتقرير المستشفى واعترف بتعديه عليها بالضرب حتي فارقت الحياة بسبب خلافات أسرية.

تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة وأرشد المتهم عن مكان العصا التي أستخدمها في الواقعة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد وفاة ربة منزل نتيجة اعتداء زوجها عليها بالضرب، وذكر شقيقها أن زوجها تمكن من استخراج تصريح دفن لها رغم وجود شبهة جنائية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وضربها عليها بسبب خلافات أسرية مما أسفر عن إصابتها بحالة اعياء فارقت على إثرها الحياة.

وذكر أنه استخرج تصريح دفن لها بعد توقيع الطبيب المختص الكشف الطبى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطبيب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.