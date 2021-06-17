حاكم تكساس: الولاية ستقدم 250 مليون دولار للجدار الحدودي مع المكسيك

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صاغ حاكم ولاية تكساس وكبار المسؤولين في الولاية خطابًا يأذن بتحويل 250 مليون دولار كدفعة أولى لجدار الولاية الحدودي مع المكسيك.

كتب جريج أبوت حاكم تكساس ومسؤولون كبار آخرون في الولاية رسالة إلى بريان كوليير، المدير التنفيذي لإدارة العدالة الجنائية في تكساس، يطلبون فيه من الوكالة تحويل 250 مليون دولار من الإيرادات العامة إلى صندوق الكوارث في محاولة منهم لضمان التمويل الكافي لاستجابة تكساس لهذه الأزمة.

ووفقا لقناة "KSAT" سيتم بعد ذلك نقل الأموال إلى لجنة المرافق في تكساس لبناء الجدار. وكتب المسؤولون في الرسالة: "على الرغم من أن تأمين الحدود الدولية وحماية أرواح وممتلكات مواطنيها المحيطين بتلك الحدود هو واجب الحكومة الفيدرالية، فقد أظهرت الإدارة الحالية (إدارة بايدن) مرارًا وتكرارًا عدم استعدادها لتحمل هذه المسؤولية الأساسية".

وبحسب صحيفة ذا هل أضاف المسؤولون: "هذا التمويل هو دفعة أولى للبدء في تصميم وبناء حواجز مادية على الأراضي الخاصة والعامة التي تم التبرع بها طوعًا والتي تحد هذه الولاية والمكسيك".

وتابعت الرسالة: "هذه التهديدات لمواطنينا لا يمكن أن تبقى دون معالجة، وإذا رفضت الحكومة الفيدرالية مواجهتها، فإن الولاية ستفعل ذلك".

وذكرت الرسالة مجموعة من المجالات التي يقولون إن فشل الحكومة الفيدرالية في معالجتها قد يحقق: "زيادة العبور غير القانوني، وإلحاق أضرار بمحاصيل وممتلكات تكساس، ومعدلات أكبر للاتجار بالبشر والتهريب، ومخدرات إضافية".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس عن خطط لبناء جدار على الحدود الجنوبية للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة، معلناً أنه في حين أن تأمين الحدود هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، فإن تكساس لن تقف مكتوفة الأيدي لأن هذه الأزمة تزداد.

وقال الحاكم إنه يعتزم التماس تبرعات عامة لتمويل بناء الجدار، وأعلن أبوت أنه سيتم تعيين مدير مشروع للإشراف عليه. وأصدر تعليماته إلى لجنة المرافق في تكساس لجلب مدير مشروع، والذي سيبدأ بعد ذلك في النظر في المدة التي سيستغرقها الجدار، والمكان الذي سيتم بناؤه فيه والتكلفة الإجمالية للمشروع.

ووقع الخطاب كل من أبوت، ودان باتريك ورئيس مجلس النواب بالولاية ديد فيلان وكبار كتاب الميزانية بالهيئة التشريعية السيناتور جين نيلسون، والنائب جريج بونين.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيزور الحدود الأمريكية المكسيكية مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يسعى الجمهوريون إلى تسليط الضوء على تعامل إدارة بايدن مع الهجرة. وذكر ترامب في بيان إنه سينضم إلى أبوت بناء على دعوته للقيام بجولة على الحدود الجنوبية.

وألقى الجمهوريون باللوم على تحول بايدن السريع عندما اندفع عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود الأمريكية المكسيكية في الأشهر القليلة الأولى من رئاسته.

وعلي الرغم من تراجع هذه الأرقام منذ ذلك الحين، لكن نواب الحزب الجمهوري ضغطوا على الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كمالا هاريس لزيارة الحدود الجنوبية لتقييم الوضع وإظهار الدعم لإنفاذ القانون.

وانتقد الديمقراطيون الرئيس السابق ترامب بسبب طريقة تعامله مع الأطفال المهاجرين. وبموجب سياسة عدم التسامح التي ينتهجها، تم فصل الأطفال عن والديهم في محاولة منه لردع العائلات عن عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق، كلف بايدن هاريس بقيادة جهود الإدارة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى. وزارت هاريس جواتيمالا والمكسيك لمناقشة الجهود الجارية لتقديم المساعدة لهذين البلدين بالإضافة إلى السلفادور وهندوراس. لكن هاريس وخبراء أقروا بأن المشكلة ستتطلب استثمارات مستدامة.

وقالت هاريس إن الناس لا يريدون مغادرة وطنهم ولكنهم يفرون بسبب التهديدات الموجهة إليهم أو لأنهم ببساطة لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال البقاء في المنزل، وهم بحاجة إلى الشعور بالأمل في أن المساعدة على الطريق.