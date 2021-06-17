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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقرير حالة الطقس اليوم والذى كشف عن وجود نشاط للرياح على القاهرة وعدة مناطقس وتتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم بين 25 و28 درجة نهارًا، وتكون درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية لم تتغير عن تقرير حالة الطقس في مصر أمس الأربعاء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس أن يكون طقس اليوم بين حار ومعتدل ومائل للحرارة خلال النهار، بينما يكون لطيف ومعتدل خلال ساعات الليل.

ويكون الطقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتغير ليصبح لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون البحر الأحمر بين بين معتدل ومضطرب والموج من مترين و3 أمتار ونصف وإتجاه الرياح شمالي غربي، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج بين متر ومترين إلا ربع، والرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشرقية ، واتجاه الرياح على جميع الأنحاء يكون شمالي غربي، وسرعتها من 16 إلي 20 عقدة.

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة اليوم في مصر نهارًا بين 25 درجة في مطروح و38 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل وذلك للعظمي خلال طقس اليوم والتى تصادف أنها ذات درجات الحرارة خلال طقس أمس.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة 32-20، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 27-19درجة، وهي ذات درجات الحرارة الموجود في تقرير حالة الطقس أمس الأربعاء.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم بحسب المتوقع في تقرير أخبار الطقس اليوم كما يلي: دمياط 27-20، طنطا 31-20، بلطيم 28-20، الزقازيق 32-20، المنصورة 32-20، دمنهور 30-20، شبين الكوم 32-20، سيوة32-19، السويس 32-20، مطروح 25-19، الإسماعيلية 32-20، الغردقة 33-26، شرم الشيخ 33-26، العريش 27-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم في أسيوط 34-22، أسوان 38-25، الأقصر 37-25، الفيوم 32-21، قنا 36-25، سوهاج 35-23، إدفو 38-26، أبوسمبل 38-26، بنى سويف 33-21، المنيا 34-22، الوادي الجديد 35-25 درجة.