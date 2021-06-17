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دراسة: علاج لالتهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في شفاء مرضى كورونا

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دراسة: علاج لالتهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في شفاء مرضى كورونا دراسة: علاج لالتهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في شفاء مرضى كورونا
يسوّق تحت علامات تجارية مختلفة ومسموح باستخدامه في الولايات المتحدة

دراسة: علاج لالتهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في شفاء مرضى كورونا

كشفت تجربة سريرية، أن دواء "توفاسيتينيب" الذي يُستخدم في علاج التهاب المفاصل، سجّل نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد-19.

وشملت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين"، مشاركة 289 شخصًا كانوا يُعالجون في مستشفيات في 15 موقعًا مختلفًا بالبرازيل، بسبب إصابتهم بأعراض حادة لكوفيد-19.

وأعطي نصف هؤلاء المرضى عقار "توفاسيتينيب" (حبتين من عيار 10 ملغ يوميًّا)، إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية؛ بينما أعطي النصف الآخر دواء وهميًّا مع نفس الرعاية الصحية.

وبعد 28 يومًا تَبَيّن أن 18% من أفراد المجموعة التي تَلَقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفسي (يتطلب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم بجهاز تنفس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع، بلغت نسبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة بـ2.8 في مجموعة المرضى الذين تناولوا "توفاسيتينيب"؛ حسب ما نقلته "فرانس برس".

وتعليقًا على نتائج الدراسة، قال الطبيب في مستشفى ألبرت أينشتاين الإسرائيلي أوتافيو بيرفانغر الذي أجرى التجربة السريرية بالشراكة مع "فايزر": "لقد شجعتنا النتائج الأولية للتجربة العشوائية التي أجريناها على عقار توفاسيتينيب على مرضى أدخلوا إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي ناجم عن كوفيد-19".

ويسوق دواء "توفاسيتينيب" تحت علامات تجارية مختلفة من بينها "زيلجانز" المملوكة من مجموعة "فايزر" الدوائية الأمريكية.

وعقار "توفاسيتينيب" مسموح باستخدامه في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب القولون التقرحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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