كيف يعبر الكلب عن حبه؟.. خبيرة تجيب

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تناولت الدكتورة دينا عرفة الباحث في معهد صحة الحيوان والخبير في سلوكيات الحيوان عددا من التعاريف المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات الأليفة بصفة خاصة والحيوان بصفة عامة، موضحة إنه يجب ان يتعلم الأطفال كيف يتعامل مع الحيوان عند بلوغه عامه الخامس.

وقالت «عرفة»، لـ«المصري اليوم»، إنه عند تعليم الطفل عن الحيوان فإنه عندما يكون سن الطفل أقل من خمس سنوات فهو لا يدرك أن الحيوان كائن حى ويتعامل معه كما يتعامل مع الدمية. فتجده يجذب القطة من ذيلها أو يضربها، موضحة أن هذه التصرفات قد تعرضه لرد فعل قاسى من الحيوان حيث يترجم أي تصرف فيه أي نوع من العنف تجاهه بعدوانية.

وأضافت الخبيرة في سلوكيات الحيوان إنه حرصا على سلامة طفلك إذا كان يتعامل بهذا الأسلوب فعليك تجنب احتكاكه بالحيوان لأنه قد يعرضه لصدمة سواء «خربشه» أو «عقر» أو «عواء» أو أي رد فعل قد يلقى الرعب بداخله من الحيوان، مشيرة إلى أنه بداية من سن خمس سنوات يبدأ الطفل إدراك التعلم عن لغة الجسد لدى الحيوان والطفل عنده شغف التعلم عن الكائنات الأخرى في هذا السن.

وأوضحت دينا عرفة أنه توجد أنشطه تعليميه يستخدمها جمعيات الرفق بالحيوان لتعليم الطفل. وتم تجربة مثل هذه الانشطة بالمدارس الامريكية والخاصة والحكومية وكانت تضيف سعادة عند الاطفال وتدفع المدرسة لمخاطبتها وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية لتكرارها بمدراس الإسماعيلية ومنها كيف يتحدث الكلب على سبيل المثال.

وأشارت الخبيرة في سلوكيات الحيوانات الأليفة إلى أن الكلب حيوان غير ناطق فهو يعبر عن مشاعره من خلال حركات جسدية تتمثل في حركة الذيل، الأذن، الشعر، حركة أطرافه، نظراته، موضحة انه خلال استعراض هذه الأنشطة في المدارس بالإسماعيلية فكان الاطفال يترقبون هذه المعلومات بشغف شديد من سن 5 إلى 12 سنوات.

وأوضحت دينا عرفة إنه من خلال هذه الانشطة يتم مساعدة الطفل على فهم طبيعة الكلب ليأمن المخاطر من اثارة الكلب والتعرض للعقر دون اثارة الرعب من الحيوان بدون داعى. فالحيوانات غير مؤذيه لحين اثارتها ومعاملتها بصورة خاطئة، مشيرة إلى أن الكلب يضع الكلب ذيله بين قدميه الخلفية وقد يخطو خطوات للخلف وهنا نقوم بتحذير الطفل بعدم الاقتراب من الكلب فقد يقوم بعقرك لأنه خائف منك.

وأشارت الخبيرة إلى ان هناك تعبيرات واضحة من الكلب عن حبه لصديقه الأنسان وكأن لسان حالة هو عبارة «أحبك»، حيث يقف الكلب على أرجله الخلفية ويضع ذراعيه على صدرك فبهذا يقول لك أحبك ويعبر عن رغبته في طلب صداقته لك، موضحة ان تعبير الكلب عن سعادته حيث يقوم الكلب بتحريك ذيله يمينا ويسارا تعبيرا عن شعوره بالسعادة. خاصة إذا أحضرت له الماء أو الطعام فبذلك يتعرف عليك كشخص طيب ومسالم ولا تتعرض منه للاذى.

ولفتت دينا عرفة إلى إنه يمكن التعرف على رغبة الكلب في اللعب عندما يقوم بخفض ذراعيه الاماميه على الارض ويضع رأسه عليهم مع الحفاظ على أرجله الخلفية مستقيمه استعدادا للقفز واللعب، ومن المعلومات الهامة التي يجب ان يعرفها الطفل عن الكلب أنه كائن حى من ابسط حقوقه الشعور بالأمان. لأنه عندما يأمن من جوله لا يقوم بإيذائهم.

وأوضحت الخبير في سلوكيات الحيوانات الأليفة إنه لكي يستوعب الطفل هذه المعلومات نعطيه عدد من التساؤلات منها هل تحب وانت جائع أحدا ياخذ منك الاكل أو يجبرك على اللعب وانت تأكل؟ وهل تحبي صديقتك أن تجذبك من شعرك كما تقوموا بجذب الحيوان من ذيله؟ فيبدأ الطفل إدراك شعور الأذى ويتوقف عن أداؤه.

وشدد «دينا عرفة»، على إن هذه النوعية من الانشطة والمعلومات يهتم بها الدول المتقدمه لتقديمها في المدارس وبصفه خاصه في الاعمار الصغيرة وذلك لان التعلم هو أحد الحلول للحد من انتشار الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وأيضا تزيد من شعور الطفل بالمسؤليه تجاه من حوله وتجعله يفكر في أفعاله التي قد تزعج من حوله سواء كان حيوان أو انسان.