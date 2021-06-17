اليوم.. هيئة الكتاب تجرى قرعة تسكين الناشرين بأرض معرض الكتاب

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ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢ والمقرر انعقادها، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذ ها، تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج على، اليوم قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم، ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المنارة الدخول باب ٢ بعد مسجد المشير، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدا بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي ١ و٢.

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.