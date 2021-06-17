أخبار عاجلة

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم.. هيئة الكتاب تجرى قرعة تسكين الناشرين بأرض معرض الكتاب

Print
اليوم.. هيئة الكتاب تجرى قرعة تسكين الناشرين بأرض معرض الكتاب اليوم.. هيئة الكتاب تجرى قرعة تسكين الناشرين بأرض معرض الكتاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢ والمقرر انعقادها، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح ، خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذ ها، تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج على، اليوم قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم، ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المنارة الدخول باب ٢ بعد مسجد المشير، وسوف يتم تسكين جميع قاعات المعرض الأربعة وستبدا بتسكين الناشرين العرب ثم قاعة الأطفال ويليها قاعة ٤ ثم صالتي ١ و٢.

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم