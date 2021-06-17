تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالي الجاري في شمال سيناء

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قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة خلال العام المالى الجاري 2020 / 2021 .

أكد رئيس المنطقة على الانتهاء من إزالة وإعادة بناء عدد 19 عمارة سكنية في حى المساعيد باستثمارات قدرها 150 مليون جنيها، فضلا عن الانتهاء من مشروعات الكهرباء باستثمارات حوالى 60 مليون جنيها .

أشار إلى الانتهاء من مشروعات الطرق باستثمارات قدرها 44 مليون جنيها، بجانب الانتهاء من مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش ( مرحلة أولى ) باستثمارات قدرها 50 مليون جنيها .

وأضاف أنه جارى حاليا طرح العديد من المشروعات التي تخدم المواطن السيناوي، ومنها :استكمال إنارة الطريق الدولى، إنشاء ورصف ميدان الفيروز والطرق المحيطة به، إنشاء ورصف الطريق من ميدان الميناء حتى مسجد الخلفاء الراشدين، إنشاء آبار عميقة بوسط سيناء لخدمة مزارعى مشروع التنمية المتكاملة، إنشاء مبنى خدمى فندقى بمدينة بئر العبدوكذا إنشاء عدد 25 منزلا في مدينة نخل بوسط سيناء وغيرها