أخبار عاجلة

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البرازيلي «مارسيلو».. أول قائد أجنبي لريال مدريد منذ 117 عامًا

Print
البرازيلي «مارسيلو».. أول قائد أجنبي لريال مدريد منذ 117 عامًا البرازيلي «مارسيلو».. أول قائد أجنبي لريال مدريد منذ 117 عامًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الإسباني، سيصبح أول قائد أجنبي للفريق منذ عام 1904، وذلك عقب إعلان النادي الملكي رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أنه وفقًا للقواعد المعمول بها في ريال مدريد، تُمنح شارة القيادة للاعب الأقدم داخل الفريق، وهو ما يعني أن اللاعب البرازيلي، الذي بدأ اللعب في النادي قبل 15 عامًا، سيحصل على شارة القيادة.

وأكدت الصحيفة أن آخر قائد أجنبي تقلد شارة القيادة للفريق كان فيديريكو ريفويلتا من جواتيمالا قبل 117 عامًا.

وكان النادي الإسباني قد أعلن رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، مدافع الفريق، رسميًا عن النادي، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي الملكي.

وذكر ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي، أمس /الأربعاء/، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم /الخميس/ «لتكريم ووداع سيرجيو راموس، في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة