البرازيلي «مارسيلو».. أول قائد أجنبي لريال مدريد منذ 117 عامًا

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أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية بأن البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الإسباني، سيصبح أول قائد أجنبي للفريق منذ عام 1904، وذلك عقب إعلان النادي الملكي رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أنه وفقًا للقواعد المعمول بها في ريال مدريد، تُمنح شارة القيادة للاعب الأقدم داخل الفريق، وهو ما يعني أن اللاعب البرازيلي، الذي بدأ اللعب في النادي قبل 15 عامًا، سيحصل على شارة القيادة.

وأكدت الصحيفة أن آخر قائد أجنبي تقلد شارة القيادة للفريق كان فيديريكو ريفويلتا من جواتيمالا قبل 117 عامًا.

وكان النادي الإسباني قد أعلن رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس، مدافع الفريق، رسميًا عن النادي، بعد 16 عامًا قضاها داخل أسوار النادي الملكي.

وذكر ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي، أمس /الأربعاء/، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم /الخميس/ «لتكريم ووداع سيرجيو راموس، في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.