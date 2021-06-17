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ارتفاع حالات الشفاء من كورنا في شمال سيناء لـ2837 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من كورنا في شمال سيناء لـ2837 حالة ارتفاع حالات الشفاء من كورنا في شمال سيناء لـ2837 حالة

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أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورنا بشمال سيناء إلى 2837 حالة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 518 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 204 حالة وفاة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2837 حالات، مع وجود 15 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و32 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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