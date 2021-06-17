إصابات كورونا العالمية تتجاوز 176.91 مليون والوفيات 3 ملايين و985359 حالة

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 176.91 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 600431 33649392 الهند 379573 29633105 البرازيل 490696 17533221 فرنسا 110563 5744589 تركيا 48879 5342028 روسيا 287102 5249990 المملكة المتحدة 127917 4581006 إيطاليا 127101 4247032 الأرجنتين 86615 4172742 كولومبيا 96965 3802052.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 25- العراق 16781 1269440 35 ‬‬‬‬- الأردن 9614 744377 41- الإمارات 1734 601950 ‭42‬- لبنان 7804 542819 43‭ ‬- المغرب 9217 524475 44- السعودية 7621 469414.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.