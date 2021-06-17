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ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

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ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021 ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

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ينشر «المصري اليوم» أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 83.9%، حيث تقدم للامتحان 162293 طالبا وطالبة حضر منهم (160432)، نجح منهم ( 134626) طالبا وطالبة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( 266) طالبا وطالبة، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6%، وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021
أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

المصرى اليوم

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