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محمد مجلي: لا أمانع اللعب في .. وهذه رغبتي الأولى

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محمد مجلي: لا أمانع اللعب في الزمالك.. وهذه رغبتي الأولى محمد مجلي: لا أمانع اللعب في .. وهذه رغبتي الأولى

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كشف محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة مفاوضات نادي معه، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد مجلي، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد في الأيام الماضية، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات معي»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «أي لاعب يتمنى اللعب لناديي الأهلي أو الزمالك، فهما الأكبر في وافريقيا»، مضيفًا :«لا أمانع في اللعب لنادي الزمالك».

وأوضح: «رغبتي الأولى هي خوض تجربة الإحتراف الخارجي، وهذا ما أبلغت به حازم فتوح، وكيل أعمالي».

يذكر أن الزمالك، يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط مميز ليعوض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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