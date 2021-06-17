أخبار عاجلة

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

محمد ممدوح: تغلبت على مشكلة صوتي بهذه الطريقة

Print
محمد ممدوح: تغلبت على مشكلة صوتي بهذه الطريقة محمد ممدوح: تغلبت على مشكلة صوتي بهذه الطريقة

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان محمد ممدوح أنه تلقى ردود أفعال جيدة تشيد بتغلبه على مشكلة صوته وخروج صوت متقطع وغير منتظم لتنفسه خلال تحدثه.

وكشف ممدوح عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أنه تلقى مساعدة للتغلب على هذه المشكلة، وتابع: «ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلي وتكتبلي إعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي.. بشكرهم طبعا جدا في البداية وأحب شكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده، دكتورة چيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة، هي اللي وقفت معايا الفترة الاخيرة وساعدتني جدا في حل مشكلة الصوت والحمدلله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل ان شاء الله».

واختتم: «شكرا ليكم على أراءكم اللي بسطتني وشكرا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا وأوعدكم إن شاء الله يتطور إضافي الأعمال الجاية«.

كان محمد ممدوح قد تعرض لانتقادات بسبب صوته وطريقة حديثه وهو مابرره في تصريحات له بأنه يعاني من مشكلة صحية لا علاقة لها بوزنه الزائد.

وقال في تصريحات سابقة له قبل عامين إن مشكلة التنفس هي التي تؤثر على الصوت في بعض أعماله، مشيرًا إلى أنها مشكلة دائمة وليس لها حل..وليست لها علاقة بحجم الجسم مثلما يقال ولكنها كانت لا تظهر سابقًا ولكنها زادت مؤخرا».

وتابع: «أصبحت أعي مشكلة الصوت في بعض أعمالي وأضع ذلك في الحسبان وبالطبع عندي مشكلة في التنفس وظهرت المشكلة في مسلسل (لا تطفئ الشمس)، كان الصوت مش واضح وبينما في مسلسل (اختفاء) لم تكن تلك المشكلة موجودة وأنسق مع مهندس الصوت كي لاتحدث مشكلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة