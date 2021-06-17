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يحل أسوان ضيفا على الزمالك مساء يوم الخميس 17 يونيو، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة. الزمالك يسعى لزيادة رصيده ليعزز صدارة ترتيب الدوري المصري والضغط على الأهلي منافسه المباشر على اللقب. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ55 نقطة بعد مرور 25 جولة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي حامل اللقب، الذي يحتل الوصافة بـ41 نقطة من 19 لقاء فقط.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس «On Time Sports» على الهواء مباشرة، ويأمل فريق أسوان في الابتعاد عن المراكز المهددة للهبوط حيث يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى «الونش»- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف «روقا»- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل.