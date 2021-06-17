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عبدالله جمعة الجناح الأيسر لمنتخب مصر والفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أصبح متهما بشكل كبير من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يعتبر اللاعب متهربا خلال الفترة الماضية من التدريبات بداعي الإصابة.

وكشف مدحت شلبي خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم، عن الأزمة الحقيقة بين عبدالله جمعة ومدربه الفرنسي.

وقال إن المدرب يتهم اللاعب بادعاء الإصابة خلال الفترة الحالية للغياب عن التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

أضاف شلبي: «عبدالله جمعة حاول أن يدافع عن نفسه وأكد لمدربه أنه لايدعى الإصابة ولكن المدرب الفرنسي تمسك برأيه في أخر الأمر».