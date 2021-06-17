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كارتيرون يتهم عبدالله جمعة بادعاء الإصابة للغياب عن تدريبات ()

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كارتيرون يتهم عبدالله جمعة بادعاء الإصابة للغياب عن تدريبات الزمالك (فيديو) كارتيرون يتهم عبدالله جمعة بادعاء الإصابة للغياب عن تدريبات ()

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عبدالله جمعة الجناح الأيسر لمنتخب والفريق الكروي الأول بنادي ، أصبح متهما بشكل كبير من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يعتبر اللاعب متهربا خلال الفترة الماضية من التدريبات بداعي الإصابة.

وكشف مدحت شلبي خلال برنامجه التلفزيوني مساء اليوم، عن الأزمة الحقيقة بين عبدالله جمعة ومدربه الفرنسي.

وقال إن المدرب يتهم اللاعب بادعاء الإصابة خلال الفترة الحالية للغياب عن التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

أضاف شلبي: «عبدالله جمعة حاول أن يدافع عن نفسه وأكد لمدربه أنه لايدعى الإصابة ولكن المدرب الفرنسي تمسك برأيه في أخر الأمر».

المصرى اليوم

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