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الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا.. تدريبات شاقة لحراس بطل

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الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا.. تدريبات شاقة لحراس بطل مصر الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا.. تدريبات شاقة لحراس بطل

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يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات قوية ومتنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص ميشيل على قيادة ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات بدنية وفنية متنوعة، اشتملت على عدة فقرات منها التصويب عن قرب فضلا عن التدريب على الكرات العرضية وفقرات بدنية بالكرة.

كان الأهلي قد بدأ مرانه الأول في تونس مساء الأربعاء بمجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة، التي قادها كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال واستمرت لمدة ٤٠ دقيقة. وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

المصرى اليوم

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