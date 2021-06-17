أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عصام الشوالي يضع خطة فوز الترجي على الأهلي في نصف نهائي أفريقيا ()

Print
عصام الشوالي يضع خطة فوز الترجي على الأهلي في نصف نهائي أفريقيا (فيديو) عصام الشوالي يضع خطة فوز الترجي على الأهلي في نصف نهائي أفريقيا ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لقاء الأهلي والترجي التونسي السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يسيطر على الأجواء الكروية في الشارع الأفريقي، خاصة بين جماهير بطلي وتونس.

عصام الشوالي، المعلق التونسي الشهير، يعلق على هذه المواجهة المرتقبة، وقال إن هذه المواجهة متساوية بين الفريقين خاصة وأنهما يمتلكان عناصر مميزة داخل المستطيل الأخضر.

أضاف الشوالي خلال تصريحاته المتلفزة أن النادي الأهلي قائم على المبادئ ومثله الترجي التونسي، فمن المؤكد أن تكون العلاقة بين رؤساء مجلس الفريقين كبيرة ومميزة وزيارة الخطيب لنظيره التونسي، لها مردودا مميزا.

واختار المعلق التونسي الكبير عنوانا للمباراة بين الأهلي والترجي: «نادي القرن في ضيافة الدولة الترجية في ملعب رادس».

ووضع الشوالي خطة الفوز للترجي على الأهلي، وقال: «لابد أن يستغل لاعبي الترجي حذر موسيماني خلال الشوط الأول ويقوموا بضغط دفاعات لاعبي الأهلي وتسجيل هدفا مبكرا يربك حسابات بطل مصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة