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لقاء الأهلي والترجي التونسي السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يسيطر على الأجواء الكروية في الشارع الأفريقي، خاصة بين جماهير بطلي مصر وتونس.

عصام الشوالي، المعلق التونسي الشهير، يعلق على هذه المواجهة المرتقبة، وقال إن هذه المواجهة متساوية بين الفريقين خاصة وأنهما يمتلكان عناصر مميزة داخل المستطيل الأخضر.

أضاف الشوالي خلال تصريحاته المتلفزة أن النادي الأهلي قائم على المبادئ ومثله الترجي التونسي، فمن المؤكد أن تكون العلاقة بين رؤساء مجلس الفريقين كبيرة ومميزة وزيارة الخطيب لنظيره التونسي، لها مردودا مميزا.

واختار المعلق التونسي الكبير عنوانا للمباراة بين الأهلي والترجي: «نادي القرن في ضيافة الدولة الترجية في ملعب رادس».

ووضع الشوالي خطة الفوز للترجي على الأهلي، وقال: «لابد أن يستغل لاعبي الترجي حذر موسيماني خلال الشوط الأول ويقوموا بضغط دفاعات لاعبي الأهلي وتسجيل هدفا مبكرا يربك حسابات بطل مصر».