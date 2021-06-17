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مصطفى قمر يحتفل بزفاف نجله (صور)

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احتفل الفنان مصطفى قمر بزفاف نجله إياد وزوجته سارة بحديقة أحد فنادق القاهرة الكبرى.

مصطفى قمرخلال حفل زفاف نجله
محمد لطفي وايهاب توفيق وحماقي

وقدم قمر عددا من الأغاني منها «ياغزالي» و«دباديبو» التي قدمها في التسعينيات وشاركه غناءها المدعوين بحضور عدد من أصدقاءه المقربين منهم الفنانين هشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري الذين شاركوا في الغناء للعروسين بمشاركة عدد من الفنانين منهم إدوارد ومحمد لطفي ولقاء سويدان وعبير منير وهاني سلامة والفنان محمد حماقي الذي قدم عددا من الأغاني للعروسين أيضا.

كما شارك الفنان الشاب تيام مصطفى قمر ووالدته غادة في الغناء والرقص احتفالا بزفاف شقيقه.

المصرى اليوم

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