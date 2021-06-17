حظك اليوم.. توقعات الأبراج الخميس 17 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار
الحمل: 21/3 إلى 20/4
تبدو فى هذه المرحلة قادرًا على إثبات نفسك، ولديك ثقة بالنفس واضحة فى أدائك وإلهام تتبعه ويظهر قدراتك على النجاح.
الثور : 21/4 إلى 20/5
حاول ألا تبالغ فيما تريد أن تنجزه اليوم حتى تستطيع أن تؤدى كل شىء بإتقان، تبدو فى بيتك مبدعًا وتحاول أن تسعد نفسك والآخرين.
الجوزاء: 21/5 إلى 20/6
الأمور تبدو على ما يرام وتدور كما تريد، والمميز اليوم هو تأثيرك على الآخرين القوى والفعال، عليك أن تظهر طبيعتك المرحة والداعمة.
السرطان: 21/6 إلى 20/7
ربما يدور حديث طويل يساعدك على تنظيم فكرك وحل مشكلة قديمة، قدراتك على التواصل مميزة هذه الفترة.
الأسد: 21/7 إلى 20/8
حاول ألا تبالغ فى الاجتماعات ضمن وقت مضغوط حتى لا تربك ذهنك، وبالتالى تأخذ قرارات غير مدروسة جيدًا.
العذراء: 21/8 إلى 20/9
الوقت مناسب للقيام بأعمال جيدة فى إطار مهنتك وكذلك فى جنى مكاسب جيدة، هناك فرص متاحة للاقتناص.
الميزان : 21/9 إلى 20/10
لا تقبل أن يقال لك أو يملى عليك ما يجب أن تقوم به، ولكن عليك أن تتعامل كعادتك بدبلوماسية وهدوء.
العقرب: 21/10 إلى 20/11
تبدو لديك رغبة فى التعايش بشكل مرفه وربما تريد أن تدلل نفسك، واليوم مناسب حتى تفعل ذلك.
القوس: 21/11 إلى 20/12
ربما تشعر بضيق من فكرة خاطئة وهى أنك لم تحقق التقدم الذى تتمناه. هون على نفسك ولا تضغط الأمور حتى يمر يومان.
الجدى: 21/12 إلى 20/1
هذا الأسبوع يبدو فيه التقدم والنجاح متاحين، وكذلك سوف تفهم أكثر لماذا وكيف يتصرف الآخرون، وتشعر بالحافز الذى يحرك الآخرين.
الدلو: 21/1 إلى 20/2
هناك الكثير تستطيع أن تفعله من أجل مصلحتك، خاصة أنك غير راض باعتمادك على الآخرين.
الحوت: 21/2 إلى 20/3
ربما عليك أن توضح دورك المسؤول عنه أمام أسرتك وقد تحتاج أن تشعر بأنك مسيطر ولك دور فى عائلتك. علاقات الشراكة مميزة.