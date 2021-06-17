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.. توقعات الأبراج الخميس 17 يونيو 2021

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الخميس 17 يونيو 2021 .. توقعات الأبراج الخميس 17 يونيو 2021

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الحمل: 21/3 إلى 20/4

تبدو فى هذه المرحلة قادرًا على إثبات نفسك، ولديك ثقة بالنفس واضحة فى أدائك وإلهام تتبعه ويظهر قدراتك على النجاح.

الثور : 21/4 إلى 20/5

حاول ألا تبالغ فيما تريد أن تنجزه اليوم حتى تستطيع أن تؤدى كل شىء بإتقان، تبدو فى بيتك مبدعًا وتحاول أن تسعد نفسك والآخرين.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

الأمور تبدو على ما يرام وتدور كما تريد، والمميز اليوم هو تأثيرك على الآخرين القوى والفعال، عليك أن تظهر طبيعتك المرحة والداعمة.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

ربما يدور حديث طويل يساعدك على تنظيم فكرك وحل مشكلة قديمة، قدراتك على التواصل مميزة هذه الفترة.

الأسد: 21/7 إلى 20/8

حاول ألا تبالغ فى الاجتماعات ضمن وقت مضغوط حتى لا تربك ذهنك، وبالتالى تأخذ قرارات غير مدروسة جيدًا.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

الوقت مناسب للقيام بأعمال جيدة فى إطار مهنتك وكذلك فى جنى مكاسب جيدة، هناك فرص متاحة للاقتناص.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

لا تقبل أن يقال لك أو يملى عليك ما يجب أن تقوم به، ولكن عليك أن تتعامل كعادتك بدبلوماسية وهدوء.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

تبدو لديك رغبة فى التعايش بشكل مرفه وربما تريد أن تدلل نفسك، واليوم مناسب حتى تفعل ذلك.

القوس: 21/11 إلى 20/12

ربما تشعر بضيق من فكرة خاطئة وهى أنك لم تحقق التقدم الذى تتمناه. هون على نفسك ولا تضغط الأمور حتى يمر يومان.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

هذا الأسبوع يبدو فيه التقدم والنجاح متاحين، وكذلك سوف تفهم أكثر لماذا وكيف يتصرف الآخرون، وتشعر بالحافز الذى يحرك الآخرين.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

هناك الكثير تستطيع أن تفعله من أجل مصلحتك، خاصة أنك غير راض باعتمادك على الآخرين.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

ربما عليك أن توضح دورك المسؤول عنه أمام أسرتك وقد تحتاج أن تشعر بأنك مسيطر ولك دور فى عائلتك. علاقات الشراكة مميزة.

المصرى اليوم

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الخميس 17 يونيو 2021