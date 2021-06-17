وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة (صور)

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أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وَالذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي خلال الفترة من 16 وحتى 21 يونيو.

ويتولي رئاسته الناقد السينمائي عصام زكريا واخرج حفل الافتتاح الفنان هشام عطوة وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة، وصناع السينما التسجيلية والقصيرة.

وخلال كلمتها قالت عبدالدايم يغمرنى اليوم شعور بالسعادة ونحن نحتفل بإنعقاد الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والتى تجسد الاصرار على استئناف الحياة بصورة طبيعية وتجاوز جائحة كورونا، واضافت تعد مدينة الاسماعيلية رمزا للأمل وايقونة المقاومة وصناعة المستقبل ونعلن على ارضها افتتاح هذه الدورة من المهرجان لنؤكد للعالم ان الفنون بأنواعها وسيلة للتواصل وبث التفاؤل بين الأفراد والجماعات.

وأشارت إلى ان الأفلام التسجيلية والقصيرة تأتي لتعكس وبعمق هموم الإنسان وأسئلته الرئيسية فالمجال السينمائى يحملنا في رحلة دائمة لاكتشاف الحقائق والقاء الضوء على الاحلام والطموحات وطرح القضايا سعيا للتغلب عليها، فمن خلال هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان يترسخ الايمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات خاصة مع تواجد هذه الكوكبه من صناع السينما من جميع انحاء العالم وتتاكد عاماً بعد عام رسالة مصر على مر التاريخ باعتبارها ممراً للسلام ومعبراً للمحبة وجسراً للتواصل بين كل شعوب العالم.

وأضافت انه من دواعي الفخر ان تكون روسيا ضيف شرف المهرجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل اوجه التعاون الثقافي بين البلدين وحرص وزارة الثفافة على تنفيذ خطة انشطنها ضمن عام التبادل الانسانى بين البلدين.

وفي ختام كلمتها وجهت التحية لكل ضيوف مصر وقدمت الشكر لكل القائمين على المهرجان والذين بذلوا جهودا ضخمة للخروج بهذه الدورة بالشكل اللائق بمصر وحضارتها العريقة.

ثم قامت وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة «فايزة حسين» والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة اسابيع وتسلم التكريم ابناها سامح وتامر الشرقاوي، والناقد الكبير «كمال رمزي» واسم الراحلة رجاء الجداوي وتسلمتها نجلتها أميرة مختار، كما كرمت وزيرة الثقافة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باهدائهما درع المهرجان واهداها محافظ الاسماعيلية درعا تذكاريا تقديرا لجهودها في نشر الابداع بمختلف ربوع مصر.

من جانبه رحب محافظ الاسماعيلية بالحضور وضيوف المهرجان على أرض الإسماعيلية مدينة البطولات واوضح ان المهرجان ينعقد بعد توقفه العام الماضى نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أن مصر كانت رائدة وسباقة لدول العالم في العودة للحياة طبيعة مؤكدا أن المهرجان يحمل عدد من الرسائل الايجابية التي يوجهها للعالم كما انه أصبح يمثل احد صور التواصل مع دول العالم وله مكانة بين المحافل الدولية.

واشار انه من حسن الطالع أن يتواكب انعقاد هذه الدورة مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو التي عيرت وجه مصر.

وقال رئيس المهرجان ان المهرجان نجح في تجاوز العديد من التحديات وتكاتف الجميع طوال عامين لاتمام انعقاد هذه الدورة ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها حتى خروج الدورة إلى النور وتمنى أن يستمتع الجمهور بأفلام المهرجان .

كما عبر السيناريت محمد الباسوسي عن سعادته باقامة الدورة 22 من المهرجان بعد توقفه العام الماضي رغم جائحة كورونا مشيرا إلى أن الفن هو وسلية لمحاربة التعصب والأفكار المتطرفة في المجتمع.

اقيم حفل الافتتاح على شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد تطبيقا للاجراءات الاحترازية وحرصا على السلامة العامة واخرجه الفنان هشام عطوة، وقدمته المذيعة انجي على، وبدا بالسلام الوطني، وبأغنية «أرض الحرية» غناء عماد كمال وكلمات طارق على والحان كريم عرفة وتوزيع ايمن التركي وكيروجراف مصطفي حجاح، ثم تم عرض لقطات تعريفية مجمعة للافلام المشاركة بالمهرجان ومسابقاته المتعددة، وعرض فيلم الافتتاح السويسري «فرح» إخراج جوليا بانتروهو وتدور أحداثه في «80 دقيقة» حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

يذكر أن لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير تضم المخرجة الاماراتية«نجوم الغانم والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش والمخرجة المصرية هالة خليل والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو»توماس ويلز«والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى والروسية ايلينا كورسيفا المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى» الناقدة المصرية مروة ابو عيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الايطالى ماسيموليتشي«.في حين تضم مسابقة افلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبدالسلام ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.