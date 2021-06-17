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إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا

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بتغلبه على سويسرا بثلاثية نظيفة

إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا

ضمن الإيطالي تأهله إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية إيطاليا كل من مانويل لوكاتيلي "هدفين" في الدقيقتين 26 و52، وشيرو إيموبيلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من مباراتين، بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على تركيا بثلاثية نظيفة، ليضمن تأهله رسميًا إلى الدور المقبل.


في المقابل، توقف رصيد سويسرا عند نقطة يتيمة جمعتها من مباراتها الأولى التي تعادلت فيها أمام ويلز 1-1.

إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا

إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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