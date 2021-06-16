إيطاليا تهزم سويسرا وتصل إلى ثمن نهائي بطولة أوروبا

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أصبح منتخب إيطاليا أول المتأهلين لثمن نهائي بطولة أوروبا يورو 2020 بعد فوزه بنتيجة 3- صفر على منتخب سويسرا الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى .

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام منتخب ويلز صاحب المركز الثانى في المجموعة.

من ناحيته، توقف رصيد منتخب سويسرا عند نقطة واحدة، فيما يتذيل المنتخب التركي الترتيب برصيد صفر.

أحرز مانويل لوكاتيلي الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين 26 و52، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 89.