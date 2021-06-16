مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم بقها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في تصادم دراجة نارية في سيارة ميكروباص على طريق قرية نامول دائرة قسم شرطة قها، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بتصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص عند عزبة الباشا، طريق قرية نامول دائرة قسم قها.

وانتقل المقدم عبدالعظيم سلامه نائب مٱمور قسم قها والمعاينة تبين اصطدام دراجة بسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخران وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.