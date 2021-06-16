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الصحة: إعلان خلو من فيروس سي في هذا الموعد

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الصحة: إعلان خلو مصر من فيروس سي في هذا الموعد الصحة: إعلان خلو من فيروس سي في هذا الموعد

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إن تقدمت بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس سي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء أن هناك تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لإعلان خلو مصر من فيروس سي مع نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتطلع لقيام فاكسيرا بالمشاركة بتوريد اللقاحات للمساهمة في عدالة التوزيع وتوفير اللقاحات محليًا، مستطردًا «نعمل على تجهيز مجمع صناعي واتفاق مع إحدى الشركات الأوربية لإنتاج لقاحها في مصر قريبًا».

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