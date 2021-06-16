لجنة من «التنظيم والإدارة» تزور المنيا لبحث تثبيت 6549 متعاقدًا بمديرية التعليم

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللجنة المسئولة عن وضع آلية تثبيت 6549 متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمشكلة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وذلك لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة الموقتة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد محافظ المنيا أهمية حل مشاكل جميع العاملين بالتربية والتعليم وتقنيين أوضاعهم الوظيفية، ووجه إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد القانونية، لتثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.