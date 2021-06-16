أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور) -
وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري -
«الزراعة» تستعرض جهود رفع كفاءة الغابات الشجرية بحملات المرور على المحافظات -
يُشبه «ملك الغابة» وصاحبته طبيبة روسية.. ٥ آلاف جنيه لمن يعثر على قط تائه في الغردقة -
وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة: لا تهاون مع التلاعب بالمنظومة -
البرازيل تحظر حرق الغابات وتنشر الجيش لحماية غابة الأمازون المطيرة -
لقاح مودرنا لكوفيد-19 يظهر نتائج واعدة لمقاومة سلالة دلتا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة من «التنظيم والإدارة» تزور المنيا لبحث تثبيت 6549 متعاقدًا بمديرية التعليم

Print
لجنة من «التنظيم والإدارة» تزور المنيا لبحث تثبيت 6549 متعاقدًا بمديرية التعليم لجنة من «التنظيم والإدارة» تزور المنيا لبحث تثبيت 6549 متعاقدًا بمديرية التعليم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللجنة المسئولة عن وضع آلية تثبيت 6549 متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمشكلة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وذلك لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة الموقتة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد محافظ المنيا أهمية حل مشاكل جميع العاملين بالتربية والتعليم وتقنيين أوضاعهم الوظيفية، ووجه إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، مديرية التنظيم والإدارة، ومديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد القانونية، لتثبيت 6549 متعاقد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها)

العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها)

استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور)

استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور)