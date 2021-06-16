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لاعبو الاتحاد السكندري يدعمون رزاق سيسيه

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لاعبو الاتحاد السكندري يدعمون رزاق سيسيه لاعبو الاتحاد السكندري يدعمون رزاق سيسيه

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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق، مساء اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالإسكندرية، وذلك بعد إجرائه عمليه جراحية في عظمة الركبة.

وقام لاعبو زعيم الثغر، بزيارة رزاق سيسيه، للاطمئنان عليه و رفع روحه المعنوية عقب إجرائه جراحة ناجحة بالركبة.

وانتهى موسم سيسيه، مع الاتحاد السكندري، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر، ليعود إلى صفوف نادي .

يذكر أن زعيم الثغر، سوف يلتقي مع المقاصة، غدًا الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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