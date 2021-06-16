أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور) -
وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري -
«الزراعة» تستعرض جهود رفع كفاءة الغابات الشجرية بحملات المرور على المحافظات -
يُشبه «ملك الغابة» وصاحبته طبيبة روسية.. ٥ آلاف جنيه لمن يعثر على قط تائه في الغردقة -
وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة: لا تهاون مع التلاعب بالمنظومة -
البرازيل تحظر حرق الغابات وتنشر الجيش لحماية غابة الأمازون المطيرة -
لقاح مودرنا لكوفيد-19 يظهر نتائج واعدة لمقاومة سلالة دلتا المتحورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي

Print
بالفيديو.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي .. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي
أكد أنه يهدف لتحسين بيئة العمل وتشجيع التنافس ودعم الاقتصاد الوطني

بالفيديو.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي

قال عامل المعرفة "أحمد العرفج" ‏إن الخصخصة تهدف لتحسين بيئة العمل، وتشجيع التنافس، ودعم الاقتصاد الوطني. والانتقال هنا انتقال في العادات، وليس انتقالاً من إدارة لإدارة. كما شرح 10 مهارات مهمة لمن أراد النجاح في زمن الخصخصة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

فيما أوضح "العرفج" أن هناك دراسات تؤكد أن المرأة تتكلم 20000 كلمة في اليوم بينما الرجل يتكلم 7000 كلمة، وأن 80٪ من هذا الكلام سلبي.

وفي المشي مع العرفج استعرض عامل المعرفة مقطع مع الشاعر "نايف صقر" الذي قال إن كثيرًا من قصائده بدأت وانتهت وهو يمشي.

أما في سياق فقرة مزايين الكتب فتناول "العرفج" كتاب "ملهم العالم" للشيخ عائض القرني، وذكر من خلاله المرتكزات التي يقوم عليها الكتاب.

كما سلط البرنامج الضوء من خلال سيرة وتر على قصة أغنية (الفيصلي) التي غناها "ماجد الكاسر"، ويرويها الأستاذ "بندر العتيبي" عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، وذكر أنها أغنية لاقت قبولاً كبيرًا عند الجمهور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)