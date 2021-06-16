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"إعلانات المشاهير في مواقع التواصل" على طاولة "النيابة العامة"

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الملتقى سلط الضوء على حماية المعلن والمستفيد وآلية تقديم البلاغ

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة التجارة، النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل النيابة"، بعنوان "الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال المتحدث الرسمي ومدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، إن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة ووزارة التجارة في حماية المعلن والمستفيد، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم الغش التجاري، والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية، وآلية تقديم البلاغ من قِبل المتضرر.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحفيز أنشطتها وتطويرها، مشيرًا إلى أن الإعلان الإلكتروني يعد إحدى المواد المهمة في نظام التجارة الإلكترونية الذي تضمن ضوابط منظمة لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

وأكد الحسين أهمية الإفصاح عن الإعلانات، وعدم تضمينها أي ادعاءات أو عبارات مضللة للمستهلك.

شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التجارة، ونخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي، بحضور مجموعة من صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن ملتقى "اسأل النيابة" انطلق قبل أشهر عدة بمبادرة من إدارة التواصل المؤسسي في النيابة العامة، وناقش في نسخه الثلاث الماضية "التنمر في الألعاب الإلكترونية" و"السلوك الرقمي في منصات التعليم" و"ضوابط شبكات التواصل الاجتماعي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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