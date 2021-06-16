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نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فيديو عن إنجازات قطاع التموين فى تطوير المكاتب وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بمحافظة المنيا، حيث تم إنشاء 17 مكتبا بالمحافظة لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات المتعلقة لبطاقات التموين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بالاستمرار فى تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة فى إطار حرص الوزارة التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبشكل يليق بهم، على أن يتم تطوير كافة الكاتب ومدها بأجهزة التكنولوجيا الحديثة، حتى تمكن العاملين فى أداء أعمالهم، وبما لا يؤخر دورات العمل، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد، وكذلك استخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل وكافة الخدمات الأخرى.

وتستعين فيه وزارة التموين بخريجى الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة، للعمل فى تلك المراكز المتطورة، لسد العجز فى أعداد العاملين، حيث تم الاستعانة بما يقرب من 1100 من مكلفى الخدمة العامة حتى الآن على مستوى الجمهورية، ويتم صرف مكافآت شهرية لكل شاب من مكلفى الخدمة العامة بجانب ما يتحصل عليه الخريج من مهارات وخبرة تؤهله لسوق العمل عقب انتهاء فترة تكليفه فى أداء الخدمة العامة.