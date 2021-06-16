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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9%

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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9% محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9%

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اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان ( 162293) طالب وطالبة حضر منهم (160432) نجح منهم ( 134626) طالب وطالبة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (266) طالب وطالبة، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6 % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح99.9 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 %.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اعتبارًا من مساء الغد عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

المصرى اليوم

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