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رسميًا.. سعر أول سيارة كهربائية مصرية وموعد طرحها (صور)

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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج وتصنيع شركة النصر للسيارات، سيارات كهربائية في السوق المصرية.

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن الوزارة أحضرت 12 سيارة للتجربة والسير بها 12 ألف كيلو قبل إبداء الملاحظات عليها.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيع 100 سيارة كهربائية مصرية ضمن خطة جديدة وبدء طرحها في يوليو وأغسطس 2022، مضيفا أن الإنتاج التجاري من السيارات الكهربائية يبدأ سبتمبر 2022.

وتابع أن 50 ألف سيارة في العام الطاقة الإنتاجية للوزارة، لافتا إلى أن تم إنتاج السيارة الكهربائية بنموذج موتور واحد وشاسيه واحد وماتور واحد.

وأكمل أن الوزارة بدأت التعاون مع شركة مصرية لتطوير بطاريات السيارة الكهربائية، لافتا إلى أن تم تجربة السيارة الكهربائية على السير في و«هي قوية».

ونوه لنصيحة وزير الطاقة الصيني له بإنشاء محطات شحن السيارات قبل العمل بإنتاج السيارة الكهربائية، مضيفا أن المحطات ستكون أغلبيتها حكومية مع القليل يديره القطاع الخاصة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 3000 محطة خلال 18 شهر بقدرة شحن 6000 سيارة، متابعا أن متوسط تكلفة المحكطة حوالي 150 ألف جنيه.

مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»
مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70​»

المصرى اليوم

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