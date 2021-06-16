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عصام الشوالى: «القاضية ممكن» واردة في قمة الأهلى والترجى لأى من الفريقين

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عصام الشوالى: «القاضية ممكن» واردة في قمة الأهلى والترجى لأى من الفريقين عصام الشوالى: «القاضية ممكن» واردة في قمة الأهلى والترجى لأى من الفريقين

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قال عصام الشوالى المعلق الرياضى، إن «القاضية ممكن» واردة في قمة الأهلى والترجى لأى من الفريقين، والقاضية ممكن أتت تلقائيا وبتوفيق من الله، وهى نصيب كان يمكن أن تأتى للزمالك من كرة زيزو، مضيفا أن مباراة القمة تبقى كبيرة لأنها بين كبار القارة الإفريقية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن جمهور يعلم أن الشوالى معلق محايد، لافتا إلى أنه صعب التوقع بنتيجة مباراة الأهلى والترجى لكنه يتمنى فوز الترجى، وقدم خلال البرنامج مقدمة نارية لكلاسيكو إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي وابدع بها.

وواصل: «الأهلى رقم واحد في إفريقيا، ومباراة الأهلى والترجى مرتبطة بفورمه اللاعبين ومدراء الناديين مذاكرين كويس، وتبقى المبارة كبيرة لانها بين كبار القارة الإفريقية، والمباراة كتاب مفتوح ولكن هي مرتبطة بالحظ».

المصرى اليوم

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