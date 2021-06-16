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شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، انخفاض كبير وبشكل مفاجئ بعد تراجع سعره عالميا، محققا بذلك أقل سعر له منذ شهور

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الأربعاء، 904 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 678 جنيها، والجنيه الذهب 6300 جنيه

كما شهد سعر الذهب عالميا تراجع قوى قرب ختام التعاملات بعد اعلن الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في نطاق 0.0 ٪، و0.25٪ وأعلن توقعه رفع الفائدة عام 2013 وليس 2014 كما أعلن سابقا .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بشكل قوى خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 1.03٪ بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.76% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو، 809.33 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،837.23 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 904 إلى 908 عيار 22 828 إلى 831 عيار 21 791 إلى 795 عيار 18 678 إلى 681 عيار 14 526 إلى 530 عيار 12 450 إلى 453 الاونصة 28192 إلى 28263 الجنيه الذهب 6300 إلى 63500 الكيلو الذهب 904714 إلى 908000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في ختام التعاملات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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