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تراجع قوي ومفاجئ .. في و عالميا مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

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تراجع قوي ومفاجئ .. سعر الذهب في مصر و عالميا مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 تراجع قوي ومفاجئ .. في و عالميا مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، انخفاض كبير وبشكل مفاجئ بعد تراجع سعره عالميا، محققا بذلك أقل سعر له منذ شهور

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الأربعاء، 904 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 678 جنيها، والجنيه الذهب 6300 جنيه

كما شهد سعر الذهب عالميا تراجع قوى قرب ختام التعاملات بعد اعلن الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على الفائدة قرب الصفر في نطاق 0.0 ٪، و0.25٪ وأعلن توقعه رفع الفائدة عام 2013 وليس 2014 كما أعلن سابقا .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بشكل قوى خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 1.03٪ بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.76% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو، 809.33 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،837.23 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 904 إلى 908
عيار 22 828 إلى 831
عيار 21 791 إلى 795
عيار 18 678 إلى 681
عيار 14 526 إلى 530
عيار 12 450 إلى 453
الاونصة 28192 إلى 28263
الجنيه الذهب 6300 إلى 63500
الكيلو الذهب

904714 إلى 908000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في ختام التعاملات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 924.95 جنيه 59.07 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 847.87 جنيه 54.15 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 809.33 جنيه 51.68 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 693.71 جنيه 44.30 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 539.55 جنيه 34.46 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 462.48 جنيه 29.53 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 385.40 جنيه 24.61 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،474.66 جنيه 413.48 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28،769.19 جنيه 1،837.23 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 92،495.08 جنيه 5،906.83 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 924،950.82 جنيه 59،068.32 $

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المصرى اليوم

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