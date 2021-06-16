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رئيس جامعة السويس يفتتح قاعة مجلس كلية التربية بعد تطويرها

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افتتح الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، قاعة الاجتماعات الجديدة لكلية التربية، وكان في استقباله الدكتور أشرف أبوالفتوح عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وعلى هامش الزيارة اجتمع رئيس الجامعة بمجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس وتحدث مع الحضور عن بعض المستجدات في الجامعة والعملية التعليمية وما يتعلق بالكتاب الإلكتروني.

وأشار «الشرقاوي» خلال الاجتماع إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا لتقديم العون والمساعدة والدعم لكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في .

في السياق ذاته واصل الشرقاوي نشاطه في جولاته التفقدية اليوم بمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة حيث كان في استقباله الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية والوكلاء، واطمأن الشرقاوي على حسن سير العملية الامتحانية سواء من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة، أو توافر كافة مقومات الجودة فيما يتعلق بالامتحانات.

رئيس جامعة السويس يفتتح قاعة مجلس كلية التربية بعد التطوير
رئيس جامعة السويس يفتتح قاعة مجلس كلية التربية بعد التطوير

المصرى اليوم

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