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بن شرقي والجزيري يصلان القاهرة.. وينضمان لمعسكر

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بن شرقي والجزيري يصلان القاهرة.. وينضمان لمعسكر الزمالك بن شرقي والجزيري يصلان القاهرة.. وينضمان لمعسكر

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وصل إلى القاهرة منذ قليل الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وانضم «بن شرقي والجزيري» إلى معسكر الزمالك استعدادا لمباراة أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن ضم المغربي بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري إلى قائمة الفريق لمباراة أسوان.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل.

المصرى اليوم

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